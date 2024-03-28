أثناء صيامهم.. نائب بالكنيست يدعو لقتل النازحين في رفح

فلسطين اليوم

باتت مدينة رفح الحدودية أقصى جنوب قطاع غزة، والتي تكتظ بأكثر من مليون ونصف الميلون نازح، مهدّدة باجتياح إسرائيلي وشيك بعد التسريبات الإسرائيلية التي تكشف استعداد قوات الاحتلال لعملية برية وشيكة، وأنّها تُعدّ خطة من أجل إجلاء اللاجئين، في حال انهارت مفاوضات الهدنة مع المقاومة الفلسطينية.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمر بشراء 40 ألف خيمة من الصين لغزة، استعدادًا لإصدار الأمر بالعملية المستقبلية في رفح ومن أجل إجلاء المدنيين المقيمين هناك.

وأضافت أنّه سيتمّ نقل الخيام إلى قطاع غزة فور وصولها لإسرائيل، وتحديد مواقع واضحة في القطاع، ونصب الخيام التي سيُقيم فيها اللاجئون.

وفي السياق ذاته، شهدت منصات التواصل الاجتماعي تداولًا واسعًا لمقطع فيديو يُظهر النائب الإسرائيلي في الكنيست ألموغ كوهين، عن حزب "القوة اليهودية" المتطرّف الذي يتزعّمه إيتمار بن غفير، وهو يحثّ حكومة الاحتلال على استهداف النازحين في رفح، واستغلال تعب وجوع النازحين الصائمين في شهر رمضان الكريم.

ويأتي تلويح الاحتلال الإسرائيلي باجتياح رفح، على الرغم من معارضة أميركية للعملية، إذ أنّ الولايات المتحدة اعتبرت مرارًا خلال الأسابيع الماضية أنه من الخطأ تنفيذ عملية عسكرية في رفح دون خطة لإجلاء المدنيين الفلسطينيين من هناك.