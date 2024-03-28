لبنان: بالكاتيوشا والبركان.. المقاومة الإسلامية تستهدف مواقع الاحتلال ومستوطناته

فلسطين اليوم

استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله - في إطار ردها على الاعتداءات على قرى الجنوب اللبناني، ودعماً وإسناداً للمقاومة في قطاع غزة، مستوطنتي "غورن" و"شلومي"، بصواريخ البركان والكاتيوشا.

وبذلك، تكون المقاومة في لبنان تسجل، للمرة الأولى منذ بدء الحرب، استخدام صواريخ البركان في استهداف المستوطنات.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع حريق ضخم في منطقة الجليل الغربي، من جراء صلية الصواريخ الأخيرة من لبنان.

واستهدفت المقاومة، أيضاً، تجمعاً لجنود ‏العدو، في محيط موقع جل العلام، بالأسلحة الصاروخية.

وأعلنت المقاومة الإسلامية، عصر اليوم، استهدافها موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وتحقيقها إصابات مباشرة. وتم قصف "موقع ‏الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية"، محققةً إصابة مباشرة، بحسب بيانها.