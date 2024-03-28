سوريا: عدوان إسرائيلي يصيب مدنيَّين في مبنىً سكني في ريف دمشق

فلسطين اليوم

أكّد مصدر عسكري سوري، مساء اليوم الخميس، أنّ مدنيَّين أُصيبا من جراء عدوان جوي إسرائيلي، من اتجاه الجولان المحتل، استهدف مبنى سكنياً في ريف دمشق.

وأفاد مصادر صحفية بأنّ عدواناً إسرائيلياً استهدف مبنىً في محيط منطقة السيدة زينب، جنوبي دمشق.

وتصاعدت أعمدة الدخان من مزرعة في محيط منطقة السيدة زينب بعد استهدافها بأحد الصواريخ، بينما توجهت فرق الدفاع المدني والإطفاء إلى موقع الاستهداف، وباشرت معالجة الأضرار.

وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أكّد، قبل أيام، أنّ "الضربات الإسرائيلية لسوريا يمكن أن تجرّ الجمهورية العربية السورية وجيرانها إلى مواجهة إقليمية واسعة النطاق".

وأضاف أنّ هذه الهجمات تشكّل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة السورية، وللقواعد الأساسية للقانون الدولي، محذراً من عواقبها السلبية الخطيرة على الاستجابة الإنسانية في الوقت الملائم لوكالات الأمم المتحدة.