أتلانتيك": لماذا نتنياهو أسوأ رئيس وزراء لـ"إسرائيل" على الإطلاق؟

فلسطين اليوم

أدى طموح رجل واحد إلى تقويض أمن "إسرائيل"، واستهلك سياستها. بهذه الجملة بدأت صحيفة "أتلانتيك" الأميركية مقالاً عن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو.

وقالت الصحيفة إنه لو قَبِلَ نتنياهو الهزيمة في حزيران/يونيو 2021، وأفسح المجال لائتلاف من خصومه، لكان من الممكن أن يتقاعد في سن 71 عاماً، مع ادعاء لائق، مفاده أنه أحد أكثر رؤساء وزراء "إسرائيل" نجاحاً.

وفي مقال نُشِر في صفحاتها، اليوم، حمل عنوان "بنيامين نتنياهو أسوا رئيس وزراء إسرائيلي على الاطلاق"، أشارت الصحيفة إلى أنّ نتنياهو "تجاوز فعلاً الوقت الذي أمضاه مؤسس إسرائيل، ديفيد بن غوريون، ليصبح رئيس الوزراء الأطول خدمة في إسرائيل في عام 2019. وتزامنت فترة ولايته الثانية، من 2009 إلى 2021، ربما مع أفضل 12 عاماً عرفتها إسرائيل".

لكن هذا الواقع لم يعرف نتنياهو كيف يسخّره لمصلحة رسم "صورة أفضل له في كتب التاريخ، بعد أن كان في إمكانه أن يختم إرثه".

وتضيف "أتلانتيك" أنه "كانت صفقة الإقرار بالذنب، والتي عرضها عليه المدعي العام، ستنهي محاكمة الفساد بإدانته بتهم مخففة وعدم السجن، وكان سيتعين عليه أن يترك السياسة، ربما إلى الأبد".

وتقول الصحيفة الأميركية إنه "على مدى أربعة عقود من الحياة العامة، بما في ذلك 15 عاماً رئيساً للوزراء، و22 عاماً زعيماً لحزب الليكود، ترك نتنياهو بالفعل بصمة لا تمحى في إسرائيل، بحيث هيمن على النصف الثاني من تاريخها. لكنه لم يستطع تحمل فكرة التخلي عن السلطة".