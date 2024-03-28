الكويت تعتزم تقديم مليوني دولار إلى "الأونروا"

فلسطين اليوم

أعلنت الكويت أنّها ستقدم مليوني دولار إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وذلك دعماً للوكالة بعد أن قطعت دول غربية تمويلها، على خلفية ادعاء الاحتلال مشاركة 12 شخصاً من موظفيها في هجوم الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أنّ باريس ستخصص 30 مليون يورو من أجل دعم "الأونروا" خلال العام الحالي، وذلك تبعاً لنتيجة التحقيق الأممي حول "مدى حياد الوكالة".

والجمعة الماضي، أعلن وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي فيل تافيو، أنّ بلاده ستستأنف تقديم التمويل إلى "الأونروا"، من دون أن يحدّد موعداً لذلك.

وسبق أن أشارت كل من أستراليا وكندا والسويد، إلى أنّها ستستأنف أيضاً تمويل الوكالةالدولية.