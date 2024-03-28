السيد الحوثي يحذّر واشنطن من التمادي: العواقب تنتظركم.. واستهدفنا 86 سفينة حتى الآن

فلسطين اليوم

ألقى قائد حركة أنصار الله في اليمن، السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، خطاباً متلفزاً، اليوم الخميس، في إطار التحضير والتهيئة للمسيرات التضامنية مع الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية، غداً.

وتناول السيد عبد الملك الحوثي، في كلمته، آخر التطورات والمستجدات في حرب الإبادة التي تقودها حكومة الاحتلال والولايات المتحدة الأميركية على قطاع غزة وأهله.

وشدّد على أنّ الاحتلال "يرتكب مختلف أنواع الإبادة بغزة بدم بارد، والمأساة تكبر والجرائم تزداد وحشية، وما يحصل في غزة، عار على الإنسانية ونذير للجميع بالخطر الصهيوني والنزعة الإستعمارية الأميركية الهمجية".

وقال متوجهاً للصهاينة: "لا تفرحوا بالجرائم، فهي تأخذكم بشكل أسرع إلى طريق الزوال الحتمي، وستجرفكم من أرض فلسطين"، مؤكداً انتهاء "زمن السيطرة والاستعمار واستعباد الشعوب بالإبادة".