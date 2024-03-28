"الأونروا": الوقت يمضي بسرعة نحو المجاعة في غزة

فلسطين اليوم

قالت "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - الأونروا"، إن الوقت يمضي بسرعة نحو المجاعة في قطاع غزة.

وأوضحت "الأونروا" في منشور عبر منصة "إكس"، "رغم أننا العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، مع ذلك تُمنع قوافلناالغذائية من الوصول إلى الشمال، حيث المجاعة وشيكة"، مطالبة برفع القيود بشكل فوري.

ومنذ بدء الحرب "الإسرائيلية" المدمرة على غزة تتعرض الوكالة الأممية، لهجوم "إسرائيلي" شرس، وصل إلى حد سن تشريعات لتقويضعملها ومنعها من تقديم المساعدات الإنسانية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في وقت سابق، إن "الأونروا تعمل في ظروف صعبة للغاية، والطريقة الوحيدة لإيصالالمساعدات إلى قطاع غزة هي إيقاف إطلاق النار".

وأردف: "ملتزمون بتقوية الأونروا، فهي شريان الحياة والأمل في قطاع غزة، وأنا مصمم على استمرار عملها وتعزيزه ونسعى للحفاظ علىخدماتها".

وأُسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتهاالخمس وهي: الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.

وتقدم الوكالة خدماتها لنحو 5.9 مليون شخص لاجئ، ويعيش حوالي ثلثا هذا العدد في 58 مخيمًا معترفًا بها للاجئين في الأردن ولبنانوسوريا والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.