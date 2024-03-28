"وول ستريت جورنال": استحالة التوفيق بين أهداف "إسرائيل" في الحرب يهدد بانهيار حكومتها

فلسطين اليوم

أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أنّ الاحتلال يعتقد أنّه لا يمكن التوفيق بين الهدفين الإسرائيليين من الحرب على غزة، المتمثلين بتدميرحركة حماس وإعادة الأسرى.

وأوضحت الصحيفة أنّ هذا الأمر، يزعزع الوحدة ويهدد بانهيار الحكومة الإسرائيلية، فيما المستوطنون منقسمون بشأن كيفية إعطاءالأولوية، لهدفي الحرب الرئيسيين.

وفي هذا الإطار، أوضحت الصحيفة أنّ الانقسام يقع في معظمه على "أسس أيديولوجية"، مشيرةً إلى تصاعد الانقسامات، في الوقت الذيتجري فيه المفاوضات، بشأن إنجاز صفقة تبادل بين الاحتلال والمقاومة في غزة.

وأشارت الصحيفة إلى نتائج استطلاع عام أجراه معهد إسرائيلي، في كانون الثاني/يناير الماضي، وجد أنّ الذين يفضّلون إعادة الأسرى،صوتوا إلى حدٍ كبير لصالح أحزاب "اليسار" أو "الوسط"، في حين أنّ أولئك الذين يفضّلون "تدمير حماس" أيّدوا الأحزاب اليمينيةوالدينية.

وبحسب الاستطلاع، رأى 47% من الإسرائيليين، أنّ على حكومتهم إعطاء الأولوية لإعادة الأسرى، في حين قال 42% إنّها يجب أن تضعتدمير حماس أولاً.

وسبق أن تحدّث رئيس مجلس "الأمن القومي" الإسرائيلي السابق، غيورا آيلند، عن وجود خيارين أمام الاحتلال: "الأول هو ألا يعودالأسرى، والثاني هو أن تعلن إسرائيل، رسمياً وعملياً، التخلي عن هدف الحرب المتمثّل بالقضاء على حماس".

وكان قادة عسكريون إسرائيليون قد وصفوا الهدفين الرئيسيين، اللذين يحاول الاحتلال تحقيقهما بـ"غير المتوافقين"، بحيث عبّروا عناعتقادهم بأنّ إخراج الأسرى المتبقّين في القطاع سيكون ممكناً فقط "من خلال الدبلوماسية، بدلاً من الوسائل العسكرية"، بحسب صحيفة"نيويورك تايمز" الأميركية.