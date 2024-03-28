الصحة العالمية: 10 مستشفيات فقط تعمل في غزة

فلسطين اليوم

قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن 10 مستشفيات من أصل 36 تعمل بشكل جزئي في غزة والنظام الصحي لا يكاد يصمد.

وطالب غيبريسوس بوقف فوري للهجمات الإسرائيلية على المستشفيات بغزة وإلى حماية الطواقم والمرضى والمدنيين.

بدوره ، حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الخميس، من مغبة انهيار النظام الصحي بقطاع غزة المحاصر، مشيرا إلى وجود 10 مستشفيات فقط تعمل بشكل جزئي من أصل 36.

وقال غيبريسوس على منصة إكس: "مع وجود 10 مستشفيات فقط تعمل بشكل جزئي من أصل 36، فإن النظام الصحي في غزة بالكاد يصمد".

ولفت إلى إعلان جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، عن توقف مستشفى "الأمل" في مدينة خانيونس عن العمل، نتيجة هجمات الجيش الإسرائيلي المستمرة على "المنشأة وما حولها".

وجدد مدير المنظمة مطالبته بوقف فوري للهجمات على المستشفيات بغزة، ودعا إلى حماية الطواقم الصحية والمرضى والمدنيين.

والثلاثاء، أعلنت الجمعية خروج مستشفى "الأمل" عن الخدمة "بشكل تام"، بعدما أجبر الجيش الإسرائيلي الطواقم الطبية على إخلاء المشفى وأغلق مداخله بسواتر ترابية.

واقتحمت قوات إسرائيلية، الأحد، مستشفى "الأمل" وسط إطلاق نار كثيف، وعمدت إلى القيام بأعمال تجريف في محيطه، وفق بيان للهلال الأحمر الفلسطيني.