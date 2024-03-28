واشنطن لغالانت: إذا لم تلبِّ إسرائيل مطالبنا سنجد صعوبة بتمرير المساعدات لها

فلسطين اليوم

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر مطلعة قولها إن واشنطن ألمحت لوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أنه إذا لم تلب إسرائيل مطالبها، فستجد صعوبة في تمرير المساعدات إليها عبر الكونغرس.

وأوضحت الصحيفة أن مطالب واشنطن تتمحور حول زيادة إدخال المساعدات الإنسانية لغزة، والتوصل لتفاهمات بشأن "اليوم التالي" من الحرب، ودخول رفح.

وذكرت الصحيفة أن إدارة الرئيس جو بادين وعدت إسرائيل بـ14 مليار دولار في بداية الحرب، ولم تتم الموافقة عليها من قبل الكونغرس حتى الآن.