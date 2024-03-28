أكثر من 7845 معتقلا من محافظات الضفة منذ 7 أكتوبر

الساعة 05:26 م|28 مارس 2024

فلسطين اليوم

بلغت حصيلة الاعتقالات في محافظات الغربية بعد السابع من أكتوبر أكثر من 7845.

وتشمل هذه الحصيلة من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن. 

كما تشمل المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تمّ الإفراج عنهم لاحقاً.

يُشار إلى أنّ الاحتلال يواصل تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي قطاع غزة، ويرفض تزويد المؤسسات الحقوقية، بما فيها الدّولية والفلسطينية المختصة، بأي معطى بشأن مصيرهم وأماكن احتجازهم حتّى اليوم، بما فيهم الشهداء من معتقلي غزة. 