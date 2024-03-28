أكثر من 7845 معتقلا من محافظات الضفة منذ 7 أكتوبر

فلسطين اليوم

بلغت حصيلة الاعتقالات في محافظات الغربية بعد السابع من أكتوبر أكثر من 7845.

وتشمل هذه الحصيلة من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

كما تشمل المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تمّ الإفراج عنهم لاحقاً.

يُشار إلى أنّ الاحتلال يواصل تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي قطاع غزة، ويرفض تزويد المؤسسات الحقوقية، بما فيها الدّولية والفلسطينية المختصة، بأي معطى بشأن مصيرهم وأماكن احتجازهم حتّى اليوم، بما فيهم الشهداء من معتقلي غزة.