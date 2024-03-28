غزة.. "المكتب الحكومي": الاحتلال أعدم أكثر من 200 نازح بمجمع الشفاء الطبي

فلسطين اليوم

قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن "المعلومات المتوفرة لديهم تفيد بأن جنود الاحتلال أعدموا أكثر من 200 فلسطيني من النازحين الموجودين داخل مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة واعتقلوا نحو ألف آخرين".

وأكد الحكومي في بيان الخميس، أن "جنود الاحتلال يهددون الطواقم الطبية والنازحين داخل المجمع بقصف وتدمير المباني فوق رؤوسهم أو الخروج للتحقيق والتعذيب أو الإعدام".

وأضاف أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي نقل 200 معتقل من مجمع الشفاء إلى (إسرائيل) لمواصلة التحقيق معهم، كما قطع الكهرباء عن المجمع، مما أدى لوفاة عدد من المرضى".

وكانت مصادر محلية وشهود عيان، قد أكدوا في وقت سابق، أنّ "قوات الاحتلال أعدمت عشرات الفلسطينيين في محيط مستشفى الشفاء، في إطار سلسلة جرائم جديدة بحق المدنيين العزل".

واعترف جيش الاحتلال بارتكاب هذه المجازر حين أعلن أنه "قتل ما لا يقل عن 150 فلسطينيًا في مستشفى الشفاء والمناطق المحيطة به، بينهم جرحى ونازحون".

ويتعرض محيط مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة لعمليات قصف وإطلاق نار وحصار من قبل قوات الاحتلال، منذ فجر الإثنين الماضي، وفق ما أفاد شهود ومصادر فلسطينية.

وكان جيش الاحتلال قد اقتحم مجمع الشفاء لأول مرة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وخلف عشرات الشهداء والجرحى، واعتقل عددا من الطواقم الطبية والمرضى والنازحين، وسرق عددا من الجثامين من داخل المستشفى، ونبش بعض القبور في ساحاته.