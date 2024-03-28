"مراسلون بلا حدود" تطالب إسرائيل بكشف مصير صحفية فلسطينية

فلسطين اليوم

طالبت "مراسلون بلا حدود" جيش الاحتلال الإسرائيلي بالكشف عن مصير الصحفية الفلسطينية بيان أبو سلطان التي اعتقلها في مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، وانقطعت أخبارها منذ 19 مارس/آذار الجاري.

وقالت المنظمة إن الصحفية الفلسطينية شوهدت آخر مرة بين المعتقلين أثناء اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء في 19 مارس/آذار.

وطالبت الجيش الإسرائيلي بتوضيح اختفاء هذه الصحفية في أسرع وقت ممكن.

ويتابع الصحفية الفلسطينية أكثر من 189 ألف شخص على منصة إنستغرام التي نشرت آخر مشاركة لها عليها يوم 16 مارس/آذار.