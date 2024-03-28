السيد خامنئي: المقاومة والشعب في غزة هما المنتصران

فلسطين اليوم

استقبل قائد الثورة الإسلامية في إيران، السيد علي خامنئي، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، القائد زياد النخالة، والوفد الموافق له، اليوم الخميس.

وأكد السيد خامنئي أنّ المقاومة والشعب الفلسطيني في قطاع غزة "هما المنتصران حتى الآن"، لافتاً إلى أنّ "الاحتلال يملك كل الدعم العسكري، لكنه يلجأ إلى قتل الاطفال والنساء لأنه غير قادر مواجهة المقاومة".

بدوره، أشار القائد النخالة إلى وجود "تنسيق كامل بين قوى المقاومة"، وخصوصاً بين حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

كذلك، شدد على أنّ "غزة صامدة وستبقى كذلك، وأنّ النصر سيكون حليفها"، مشيراً إلى أنّ الفلسطينيين تمكنوا من إحباط المخططات الإسرائيلية - الأميركية التي تهدف إلى القضاء على المقاومة، على الرغم من كل المؤامرات.