62 شهيدًا و91 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية في قطاع غزة

فلسطين اليوم

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الخميس، إن 62 شهيدًا و91 إصابة وصلوا مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة، في تقريرها اليومي لحصيلة العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 174 على التوالي، لارتفاع حصيلة العدوان إلى 32552 شهيدًا و74980 مصابًا.

وأوضحت أن أعدادًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.