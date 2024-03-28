بريطانيا تدين قرار الاحتلال الاستيلاء على أراض فلسطينية بوادي الأردن

فلسطين اليوم

دانت بريطانيا قرار سلطات الاحتلال إسرائيلية الاستيلاء على آلاف الدونمات من أراضي الفلسطينيين في منطقة وادي الأردن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية والتنمية إن المملكة المتحدة تدين بشدة إعلان الحكومة الإسرائيلية الأخير بالاستيلاء على 1977 فدانًا من الأراضي الفلسطينية في وادي الأردن.

وأضاف المتحدث، أن مساحة المنطقة المخصصة للمصادرة هي الأكبر منذ اتفاقات أوسلو، والتي تم الاتفاق عليها قبل أكثر من 30 عاما.

ودعت المملكة المتحدة حكومة الاحتلال إلى وقف جميع عمليات المصادرة، مؤكدة أن الموقف البريطاني واضح، ويعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي ولا تؤدي إلا إلى زيادة صعوبة التقدم نحو تحقيق السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين.