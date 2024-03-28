عشرات الشهداء والإصابات في سلسة غارات على غزة والاحتلال يواصل محاصرة "الشفاء"

فلسطين اليوم

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه المدمرة ومجازره الدموية مخلفا عشرات الشهداء والإصابات في سلسلة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة في اليوم الـ174 للعدوان.

وارتقى 3 مواطنين وأصيب 20 آخرون جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلا بشارع البلتاجي بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية عدة غارات على مدينة خان يونس.

وأصيب مواطنون في غارة جوية إسرائيلية في محيط مسجد القسام في مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع.

كذلك شنت طائرات الاحتلال غارة جوية على مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

واستشهد الصحفي في إذاعة صوت القدس محمد أبو سخيل برصاص الاحتلال في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال مركز المقيد للأجهزة الكهربائية بجوار مركز معسكر شرطة جباليا، ما أدى إلى اشتعال النيران به وتدميره.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي في ساعات الفجر الأولى اليوم الخميس، شرق مخيم البريج وسط القطاع.

وقصفت قوات الاحتلال مباني سكنية في حي الرمال وسط مدينة غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي وسماع أصوات إطلاق نار غرب غزة.

ومساء أمس الاربعاء، ارتقى 4 من اللجان الشعبية المخصصة لتأمين المساعدات وعدد من المصابين إثر استهدافهم من طائرات الاستطلاع الإسرائيلية قبالة محطة دلول للبترول على شارع صلاح الدين الأيوبي في حي الزيتون بمدينة غزة.

وأوردت مصادر محلية نبأ تجدد الاشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال المتوغلة شرق البريج وسط القطاع، وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارات عنيفة على دير البلح وسط القطاع.

ودمر طيران الاحتلال منزلاً لعائلة قديح في عبسان الكبيرة شرق خانيونس، كما دمر مسجد العودة في محيط مدارس العودة شرق خانيونس.

وقبل موعد الإفطار، أعلنت مصادر طبية ارتقاء مواطنة وإصابة عدد من المواطنين المدنيين في قصف إسرائيلي على منزل بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأطلقت مدفعية الاحتلال، مجددًا، القذائف والرصاص في المخيم الغربي لمدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

وشنّت طائرات الاحتلال الحربية، حزامًا ناريًا في محيط مجمع ناصر الطبي غربي مدينة خانيونس.

ولا زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عملياتها في محيط مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، خاصة في منطقة المسحال وبداية مخيم الشاطئ.

واحترق عدد من الشقق السكنية الواقعة حول مجمّع الشّفاء الطبي جراء استهداف الاحتلال لها بقنابل حارقة.

كما واصلت ⁠قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف المنازل في محيط المجمع الطبي وإطلاق الرصاص وقذائف المدفعية بشكل مستمر.

وأشارت وزارة الصحة، في تقريرها الإحصائي اليومي حول حصيلة العدوان ليوم أمس الأربعاء، إلى وصول 76 شهيدًا و102 من الإصابات للمستشفيات؛ جراء 8 مجازر ارتكبها الاحتلال ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، إلى 32 ألفًا و490 شهيدًا و 74 ألفًا و889 مصابًا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.