المقاومة تكشف تسلّل قوات خاصة إلى مخيم جنين.. وتصدها باشتباكاتٍ ضارية

فلسطين اليوم

كشف مقاومون في مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية، قواتٍ خاصّة من "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، تسلّلت إلى المخيم، واستهدفوها بوابلٍ كثيف من الرصاص، وخاضوا معها اشتباكاتٍ ضارية، دفعت بـ"جيش" الاحتلال لاستقدام تعزيزاتٍ وتوسيع اقتحامٍ بعد كشف قواته.

ووقع اشتباك مسلح مع قواتٍ خاصة إسرائيلية في مخيم جنين، استهدف قوات "جيش" الاحتلال بالعبوات محلية الصنع في جورة الذهب في مخيم جنين.

كذلك تصدّى مقاومون لقوات الاحتلال عند مثلث الشهداء جنوبي مدينة جنين، وذلك خلال توجهها كتعزيزاتٍ لاقتحام المدينة.