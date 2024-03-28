استشهاد فلسطيني متأثراً بإصابته جراء عدوان الاحتلال على مخيم جنين

فلسطين اليوم

استشهد شاب فلسطيني، مساء أمس الأربعاء، متأثراً بإصابته الحرجة، جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي على حارة الدمج بمخيم جنين.

ووفق مستشفى ابن سينا، فإنّ الشاب وليد لؤي وليد الأسطة (19 عاماً)، من مدينة نابلس، استشهد متأثراً بإصابته الحرجة إثر قصف المسيرة الإسرائيلية على المخيم.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت في وقتٍ سابق، استشهاد الشابين حمزة عرعراوي (27 عاماً) من مخيم العين في نابلس، ومحمد ناصر السبتي (19 عاماً) من مخيم جنين، جراء قصف مسيرة إسرائيلية مجموعة من الشبان أمام منزل في حارة الدمج.

وأعلنت أيضاً استشهاد الشاب أيمن يوسف حسان عزوقة (19 عاماً) برصاص الاحتلال في مدينة جنين.