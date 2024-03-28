"جيش" الاحتلال يقرّ بمقتل جندي وإصابة آخر خلال معارك غزة

فلسطين اليوم

أقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بمقتل جندي وإصابة آخر بجراح خطيرة في اشتباك في جنوب قطاع غزة أمس.

وكان "جيش" الاحتلال قد اعترف أمس، بمقتل رقيب في لواء" غفعاتي"، بالإضافة إلى إصابة 22 عسكرياً في معاركه مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبهذا، يرتفع عدد جنود الاحتلال القتلى إلى نحو 597 جندياً، منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، منهم 254 جندياً سقطوا منذ بدء المعارك البرية في قطاع غزة.

ويأتي ذلك، في وقت تتواصل الاشتباكات العنيفة بين قوات الاحتلال والمقاومين الفلسطينيين، في مختلف محاور القطاع.