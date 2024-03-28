إصابات بعملية إطلاق نار استهدفت حافلة للمستوطنين بالأغوار

فلسطين اليوم

أصيب 3 مستوطنين على الأقل بجروح متفاوتة، وذلك جراء عملية إطلاق نار وقعت صباح اليوم الخميس، على شارع 90 بالأغوار في مساره بالقرب من بلدة العوجا.

وأفادت وسائل الإعلام العبري بأن شابا فلسطينيا أطلق االنار صوب حافلة ومركبات للمستوطنين قرب العوجا، حيث أوقع إصابات، وتمكن من الانسحاب من المكان، واستنفر الجيش قواته في المكان ونصب الحواجز وشرع بتفتيشات واسعة بحثا عن المنفذين.

وذكرت طواقم إسعاف الاحتلال أن 3 مستوطنين أصيبوا بجروح وصفت ين الطفيفة والخطيرة في عملية إطلاق النار استهدفت حافلة على شارع 90، ونقل الجرحى إلى المستشفيات لاستكمال العلاج.