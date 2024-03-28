إصابات واعتقالات بالضفة والقدس المحتلتين

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الخميس، حملة اقتحامات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، دهمت خلالها عشرات المنازل وعاثت بها خرابا وسط مواجهات واشتباكات أسفرت عن إصابات إلى جانب اعتقال العديد من الفلسطينيين.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بذريعة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وشملت الاقتحامات مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث دهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

في محافظة نابلس، أصيب شاب برصاص الاحتلال بفخذه خلال مواجهات اندلعت خلال اقتحام حي رفيديا.

واقتحمت عدة آليات عسكرية إسرائيلية نابلس من جهة حاجز صرة، وداهمت إحدى العمارات في شارع تونس.

ونشرت قوات الاحتلال فرق المشاة في المنطقة وقرب مدرسة كمال جنبلاط، كما نشرت القناصة على أسطح عدة بنايات.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال 10 مواطنين بينهم أحمد عيادة من بلدة الشيوخ عقب مداهمة منزله، واقتحمت مخيم العروب، حيث اعتقلت الفتى منتصر الكرمة، ووالده بشار الكرمة.

أما في القدس، اعتقلت قوات الاحتلال شابين شقيقين، عقب مداهمة بلدة أبو ديس.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدة آليات واطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، واعتقلت الشقيقين ماهر وأحمد بحر.

واقتحمت قوات الاحتلال، مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب، ترافقها جرافة اقتحمت المخيم من عدة محاور، وتجولت في عدة أحياء بالمخيم، وتمركزت في عدة مناطق، ودهمت القوات المقتحمة عدة منازل في المخيم عرف من أصحابها ثائر فرحان ومعتز شحام، فيما أصيب فلسطينيان برصاص الاحتلال في مخيم قلنديا.

كما اقتحمت عدة آليات عسكرية إسرائيلية بلدة كفر عقب، وجابت عدة شوارع، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال شابا لدى اقتحامها قرية سرطة غرب سلفيت.

وذكر نادي الأسير أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، ودهمت عدة منازل في منطقة "الحاووز" عرف منها منزل مصطفى إبراهيم خطيب، واعتقلت الشاب أيمن إبراهيم الخطيب، عقب مداهمة منزله وتكسير محتوياته، كما قامت بإلقاء القنابل الصوتية صوب السكان.

وفي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون من المدخل الغربي، وان آليات الاحتلال تمركزت في البلدة وتجولت في عدة مناطق فيها، كما اقتحمت عدة آليات عسكرية قرية الزاوية، وتجولت في شوارعها دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي محافظة رام الله، أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال على مدخل مخيم الأمعري، كما اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين محمود وعز الدين بدر من قرية دير السودان.