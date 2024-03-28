إعلام إسرائيلي: غالبية الصواريخ على "كريات شمونة" اليوم تخطت القبة الحديدية

فلسطين اليوم

أفادت وسائل اعلام إسرائيلية، بأنّ غالبية الصواريخ التي أطلقت اليوم، سقطت وسط "كريات شمونة"، وهي بحسب خبراء المتفجرات "ثقيلة وتحمل رأساً متفجراً كبيراً، وتسببت بأضرار فادحة، من دون أن تعترض القبة الحديدية إلا جزءاً صغيراً منها".

من جهته، أشار مراسل قناة "كان" في الشمال، روبي همرشلاغ، إلى أنّ "الصواريخ تسبّبت بخسائر فادحة في الممتلكات، وبمقتل مستوطن وإصابة اثنين آخرين".

وكان نائب رئيس بلدية كريات شمونة سابقاً، شمعون قمري، قد أكد أنّ "ما بقي من المطلة حتى سديه أليعيزر هو أرض محروقة"، مضيفاً أنّ المستوطنين "متشائمون جداً حيال العودة إلى كريات شمونة".

وتابع قمري بأنّه "لا توجد فرصة للعودة، ولا يوجد ما يمكن تحريكه هنا، فكل شيء ميت"، مؤكداً أنّ المستوطنين لن يعودوا إلى الشمال من دون تحقيق "هدوء تام، وإزالة تهديد حزب الله".

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، صباح اليوم الأربعاء، استهدافها مستوطنة "كريات شمونة" وقيادة "اللواء ‌‏769" في "جيش" الاحتلال الإسرائيلي في المستوطنة شمالي فلسطين المحتلة.

وشدّدت المقاومة على أنّ هذه العملية التي نفذتها بعشرات الصواريخ، جاءت رداً على ‏المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في الهبارية جنوبي لبنان، إلى جانب دعم الشعب الفلسطيني الصامد في غزّة ومقاومته.