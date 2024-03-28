لواء احتياط في "جيش" الاحتلال: "إسرائيل" فشلت في حرب غزة وتسير نحو خراب الهيكل الثالث

فلسطين اليوم

أجرت "القناة 12" الإسرائيلية مقابلةً مع مفوض شكاوى الجنود سابقاً، اللواء في الاحتياط إسحاق بريك، سألته فيها عن تحذيراته من أنّ "إسرائيل" في طريقها إلى التحطّم المؤكد، مثلما حصل مع سفينة "التيتانيك"، في حال لم يبدّل قادتها طريقة إدارتهم، وسألته أيضاً عن انتقاداته القاسية للمسؤولين الإسرائيليين، وعلى رأسهم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على الرغم من أنّه اعتاد التشاور معه في الأسابيع الأولى من الحرب، قبل أن يتوقّف عن ذلك بعد أن بدأ يسمع منه انتقاداً بشأن شكل إدارة المعركة.

واستفاض بريك في إجاباته على أسئلة القناة، حيث قال إنّ "تدمير حماس بصورة كاملة"، كما يكرّر نتنياهو بشكل يومي، هو شعار فارغ، لا أساس له على الإطلاق، ونتيجة السير خلف هذا الشعار، ستخسر "إسرائيل" أسراها في غزة، وستخسر العالم واقتصادها أيضاً، وسيُمسُّ بأمنها الاستراتيجي، إذا استمرت على هذه الحال.

طرح بريك، في بداية مقابلته التلفزيونية، مقارنةً لما يحصل في الحرب في غزة، بالأسلوب الذي انتهجه نتنياهو في التعامل مع القضية الإيرانية. في التعامل مع التهديد الإيراني، رأى نتنياهو أنّ الأمر الأساس في أمن "إسرائيل" هو محاربة البرنامج النووي، إلى حد لم ينشغل أبداً بالمسألة التقليدية (أي الأسلحة التقليدية لدى إيران)، حتى إنّه أنفق مليارات الدولارات على التدريبات من أجل مهاجمة النووي الإيراني من دون جدوى، بحسب كلام رؤساء أركان سابقين.

وأضاف بريك أنّ نتنياهو تحدّى الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، وألقى خطاباً في الكونغرس رغماً عنه. وعلى الرغم من ذلك، وصلت إيران الآن، وبعد اندلاع الحرب، إلى مرحلة يبني فيها الإيرانيون برنامجهم النووي، من دون أن يُسمع صوت واحد ضدهم في العالم. وأشار بريك أيضاً إلى أنّ نتنياهو اليوم لا يتحدّث عن التهديد النووي الإيراني، لأن الهوس بـ"تدمير حماس بصورة كاملة" أخرجه عن طوره وجعله ينشغل بالتكتيك، وينسى الاستراتيجيا.