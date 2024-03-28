صنعاء: الأسلحة الثقيلة غير مُجدية أمامنا.. وخططنا العسكرية أحدثت تحولاً استراتيجياً

فلسطين اليوم

أكّد نائب رئيس حكومة صنعاء لشؤون الدفاع والأمن، جلال الرُّوَيشان، اليوم الأربعاء، أنّ هناك تحوّلاً استراتيجياً في تكتيكات المعركة العسكرية أثبته اليمن، إذ إنّ الأسلحة الثقيلة والنووية وحاملات الطائرات "لم تعد مُجدية".

وأشار الرُّوَيشان إلى أنّ الولايات المتحدة وبريطانيا "اعتمدتا استراتيجية مفادها أنّ أدواتهما ستمنع وصول صنعاء إلى البحار، لكنّ صنعاء فاجأتهما ووصلت إلى المحيط الهندي".

وقال إنّ "انعدام القيمة العسكرية للعملاء، من المخاء إلى عدن إلى حضرموت، سيجعلنا نرى قريباً التخلّي عنهم"، وأضاف: "لم يكونوا يوماً محلّ ثقة".