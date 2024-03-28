لبنان: شهداء وجرحى في اعتداءين إسرائيليين على طير حرفا والناقورة

فلسطين اليوم

ارتقى 4 شهداء، وأصيب 6 أشخاص من جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مقهى في بلدة الناقورة، قرب أحد مراكز "اليونيفيل

ونُقل الضحايا إلى المستشفى اللبناني الإيطالي في مدينة صور، حيث هرع المواطنون بأعداد كبيرة، من أجل التبرّع بالدم.

زفّت المقاومة الإسلامية في لبنان الشهداء المجاهدين علي عباس يزبك "محمد الجواد"، من بلدة الناقورة، وعلي محسن عقيل "عابس"، من بلدة الجبّين، وحسين علي زهور "حبيب"، من بلدة يحمر الشقيف، إسماعيل علي مطلق "رسول"، من بلدة يارين، الذين ارتقوا على طريق القدس.

كما زفّت حركة أمل الشـهيد المجاهد علي أحمد مهدي، فيما زفّت جمعية كشافة الرسالة الإسلامية الشهيد المجاهد حسين أحمد جهير، وقد ارتقيا في إثر العدوان على بلدة الناقورة.

إضافةً إلى ذلك، استهدفت غارة إسرائيلية سيارةً تابعةً للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة طير حرفا، أدت إلى ارتقاء شهيدين من الهيئة

وزفّت الهيئة الصحية الإسلامية شهيدين مسعفين ارتقيا على طريق القدس، وهما كامل فيصل شحادة "وحيد العاملي"، من بلدة دير انطار الجنوبية، وحسن حسين حسن "ذو الفقار"، من بلدة مزرعة مشرف الجنوبية.

يُذكر أنّ الاحتلال استهدف، فجر الأربعاء، الجمعية الطبية الإسلامية في الهبارية، جنوبي لبنان، ما أدى إلى ارتقاء 7 شهداء.