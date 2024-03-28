المكتب الإعلامي في غزة: كابوس المجاعة قائمٌ في الشمال إذا لم تدخل المساعدات

فلسطين اليوم

حذّر المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، من أنّ "كابوس المجاعة في شمالي القطاع سيبقى قائماً"، إذا لم يتم إدخال المساعدات بصورة مستدامة.

وأوضح الثوابتة أنّ القطاع بحاجة إلى إدخال المساعدات براً وجواً وبحراً، مضيفاً أنّ ما يتمّ إدخاله لا يتجاوز 5%‎ من الاحتياجات.

كما أعرب عن الألم الشديد لارتقاء شهداء من جراء الإسقاط الجوي الخاطئ للمساعدات، داعياً دول العالم إلى إدخالها عبر الطرق السليمة والصحيحة.

ودان الثوابتة جريمة إغلاق المعابر البرية مع غزة، حاثّاً على تجاوز الإجراءات التي يفرضها الاحتلال بهدف فرض إرادته على معبر معبر رفح.

إضافة إلى ذلك، أشار الثوابتة إلى أنّ وزارة الداخلية في القطاع "تقاتل من أجل تمتين الجبهة الداخلية، وهي تؤدي مهامها بصورة مشرّفة"، على الرغم من الاستهداف الإسرائيلي المستمر لسيارات الشرطة ومراكزها وكوادرها.