22 شكوى من لبنان ضدّ الاحتلال منذ أكتوبر: لتطبيق شامل للقرار 1701

فلسطين اليوم

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان، في بيانٍ لها، اليوم الأربعاء، أنها أودعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء نسخاً من الرسائلوالشكاوى التي تقدمت بها ضد "إسرائيل" إلى أمين عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، منذ بدء الاعتداءات الإسرائيلية علىلبنان في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وعددها 22 شكوى.

وقال بيان الخارجية إنّ لبنان وثّق عبر هذه الشكاوى، خروقات "إسرائيل" لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وحث أعضاء مجلس الأمنمجتمعين على إدانة هذه الاعتداءات، وطالبهم بلجم انتهاكات "إسرائيل" للسيادة اللبنانية والحؤول دون نشوب حرب إقليمية واسعة النطاق.

كما تضمن بعض هذه الشكاوى أيضاً ردود لبنان المفصلة على ادعاءات إسرائيلية، تتهم فيها لبنان بخرق القرار 1701.

وطرح لبنان في رسائله إلى مجلس الأمن الدولي خريطة طريق وتصوراً لتحقيق استقرار مستدام في الجنوب اللبناني من خلال التطبيقالشامل والمتكامل للقرار المذكور.