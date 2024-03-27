حزب الله يقصف مواقع وجنود الاحتلال في الأراضي المحتلة

فلسطين اليوم

استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله"، منذ صباح اليوم الأربعاء، 5 مواقع عسكرية وأماكن انتشار لجنود الاحتلال الإسرائيلي،بالإضافة لتجهيزات تجسسية "إسرائيلية"، جنوبي لبنان وشمالي فلسطين المحتلة.

وقالت المقاومة الإسلامية حزب الله في بلاغات عسكرية، إن ‏سلاح ‏القناصة في المقاومة الإسلامية استهدف ظهر الأربعاء، ‏التجهيزاتالتجسسية في موقع "مسكاف عام" وأصابوها إصابة مباشرة.

وأشارت في بلاغ آخر إلى أن مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا قوة ‏مشاة للعدو الإسرائيلي داخل خيمة في "حرش راميم" بالأسلحةالمناسبة، وأوقعوا أفرادها بين قتيل ‌‏وجريح.

وقصف "حزب الله" موقع "رويسات العلم" في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وأصابه إصابة مباشرة، وانتشارا ‏لجنودالاحتلال في محيط مستعمرة شتولا بقذائف المدفعية.

وذكر في بيان له صباح اليوم، أن مجاهدو المقاومة الإسلامية قصفوا صباح الأربعاء مستوطنة "كريات شمونة" وقيادة "اللواء ‌‏769" فيثكنة "كريات شمونة" بعشرات الصواريخ.

وأكدت المقاومة الإسلامية اللبنانية أن عملياتها جاءت دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة،‏وردًا على ‏المجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوني في بلدة الهبارية.

فيما أعلن الإسعاف الإسرائيلي مقتل مستوطن وإصابة آخر، في قصف استهدف مستوطنة كريات شمونة شمال فلسطين المحتلة، صباحاليوم الأربعاء.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، إن 18 قتيلًا بنيران حزب الله سقطوا في الشمال منذ بدء الحرب منهم 11 عسكريًا.

وأفاد الدفاع المدني الإسرائيلي بإصابة شخص وحدوث أضرار بالغة في مبنى بعد سقوط أكثر من 30 صاروخا على كريات شمونة اليوم.