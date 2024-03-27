اليمن: العدوان الأميركي - البريطاني يشنّ غارة على القطينات شمالي البلاد

فلسطين اليوم

شنّ العدوان الأميركي - البريطاني غارةً على منطقة القطينات، في ميديرية باقم الحدودية، شمالي محافظة صعدة، شمالي اليمن.

وبالتوازي مع مواصلة شنّ الغارات على اليمن، تواصل القوات المسلّحة عملياتها ضدّ السفن المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي، في بحر العربوالبحر الأحمر والمحيط الهندي، نصرةً لغزة، وكذلك السفن الأميركية والبريطانية، رداً على العدوان المتجدّد على البلاد.

وفي هذا الإطار، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمينة، العميد يحيى سريع، الثلاثاء، تنفيذ 6 عمليات عسكرية ناجحة بالصواريخوالمسيّرات في البحر الأحمر، خلال الساعات الـ72 السابقة.

وأوضح سريع أنّ القوات البحرية والقوة الصاروخية نفّذتا 4 عمليات مشتركة على 4 سفن، منها سفينتان أميركيتان في البحر الأحمر وخليجعدن، فيما نفّذ سلاح الجو المسيّر عمليةً نوعيةً استهدفت مدمّرتين أميركيتين في البحر الأحمر.

وإزاء هذا الواقع، أكدت وكالة "بلومبرغ" الأميركية، أنّ التحالف البحري برعاية الولايات المتحدة في البحر الأحمر لوقف عمليات اليمنالداعمة لغزة لم ينجح.

وأوضح الموقع أنّه على الرغم من المعدات باهظة الثمن، التي ألقتها الولايات المتحدة وحلفاؤها، فإنّهم لم يتمكّنوا من وقفات عمليات اليمن،مشدداً على أنّ نجاح صنعاء في إحباط أكثر الجيوش تطوّراً في العالم هو "أحدث انتكاسة لواشنطن".