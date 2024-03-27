"معاريف": لسعة خامنئي موجهة لـ"إسرائيل".. نعاني من تغطية معادية في دول العالم

فلسطين اليوم

أكدت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أنّ الاحتلال يعاني "من تغطية معادية في جميع أنحاء العالم"، بسبب الفشل في تقديم ادّعاءاتهوتوضحيها إلى الرأي العام.

وأشارت الصحيفة إلى التغريدة التي نشرها حساب قائد الثورة الإسلامية في إيران، السيد علي خامنئي، في منصة "إكس"، والتي جاءفيها أنّ "الحرب هي أيضاً حرب إعلامية.. من يملك أقوى وسائل الإعلام بين يديه ينجح في تحقيق الأهداف التي ينشدها".

ولدى تعليقها على المنشور، قالت "معاريف"، إنّ المقصود هو كيان الاحتلال، معتبرةً أنّه "جاء على خلفية فشل الدعاية الإسرائيلية، وإقالةالمتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية باللغة الإنكليزية، إيلون ليفي، من جهاز الإعلام".

وأوردت الصحيفة، أنّه من المتوقع أن ينهي ليفي قريباً منصبه في جهاز الإعلام الإسرائيلي، وذلك بعد أن تمّ إيقافه قبل نحو أسبوعين، فيإثر تغريدة كتبها ضد وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، بعد أن أُثيرت ضجة كبيرة في بريطانيا، مطالبةً بتوضيح كلام ليفي.

وفي السياق نفسه، أكّد خبراء في مجال الاتصالات، أنّ الاحتلال الإسرائيلي يخسر معركة "الهسبارا"، وذلك بسبب "خلل في قواعد اللعبةفي مجال العلاقات العامة"، وذلك بحسب ما نقله موقع "Jewish Insider" الأميركي.

و"الهسبارا" هي الدبلوماسية العامة التي يستخدمها الاحتلال من أجل التواصل مباشرةً مع مواطني الدول، بهدف التلاعب بهم، حتىيدعموا أو يتسامحوا مع الأهداف الاستراتيجية للحكومة الإسرائيلية، التي تنطوي على ممارسة الانتهاكات بحق الفلسطينيين.

وأشار الخبراء إلى وجود فوضى في التنظيم والهيكل البيروقراطي، وسياسات سيئة، إلى جانب الافتقار إلى الانضباط والوحدة، حتىأصبحت مسألة فشل الدبلوماسية العامة مدعاةً للقلق في "إسرائيل".