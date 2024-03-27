سرايا القدس تقصف بصواريخ "بدر1" كيسوفيم و محيط مجمع الشفاء الطبي

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ان مجاهديها قصفوا بصواريخ (بدر1) تحشدا لآليات العدو ومقرا للقيادة جنوب شرق "كيسوفيم".

من جهتها، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي؛ إنه تم رصد قذيفة صاروخية أطلقت من غزة وسقطت في منطقة غير مأهولة قرب كيسوفيم بغلاف غزة.

كما أعلنت سرايا القدس أنها قصفت تجمعات لجنود العدو في محيط مجمع الشفاء بقذائف الهاون النظامي عيار الـ (60).

وعرضت سرايا القدس مشاهد من الاشتباكات الضارية واستهداف آلية عسكرية صهيونية في محيط مجمع الشفاء غرب مدينة غزة.