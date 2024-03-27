خطة لضم بؤر استيطانية...الاحتلال يستولي على آلاف الدونمات في الاغوار

فلسطين اليوم

أعلنت الإدارة المدنية التابعة للاحتلال عن نيتها ضم بؤرة" أحيا "الاستيطانية، الواقعة شمال شرق رام الله، إلى منطقة مستوطنة شيلو.

وافادت صحيفة هآرتس" من أجل استكمال هذه الخطوة، سيتعين على الإدارة المدنية الموافقة على مخطط تفصيلي للمكان، وهو إجراء قد يستغرق وقتًا طويلاً".

إلى جانب ذلك، استولت "الإدارة المدنية" الأسبوع الماضي على 8159 دونمًا في الاغوار وقالت "هي أراضي دولة".وفق الصحيفة.

ويضاف هذا القرار إلى إعلان مماثل صدر الشهر الماضي، حيث تم الاستيلاء على 2600 دونم قرب مستوطنة معاليه أدوميم وتصنيفها " كأراضي دولة".