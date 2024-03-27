الصحة: 76 شهيدًا و102 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية في غزة

فلسطين اليوم

أفادت وزارة الصحة اليوم الأربعاء، بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 76 شهيدًا 102 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الصحة، في تقريرها اليومي، إلى أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان إلى 32490 شهيدًا و74889 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.