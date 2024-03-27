تشييع الشهيد العرعراوي في نابلس

فلسطين اليوم

شيع أهالي مدينة نابلس، اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد حمزة عرعراوي إلى مثواه الأخير في مخيم العين.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا، بمشاركة عدد من ممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية والوطنية في المحافظة، باتجاه مخيم العين، لمواراة جثمانه الثرى.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت استشهاد الشاب عرعراوي (27 عاما)، من مخيم العين بنابلس، خلال قصف طائرة مسيرة أثناء العدوان على مخيم جنين فجر اليوم.