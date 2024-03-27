انتخاب الطبيب الفلسطيني غسان أبو ستة رئيسًا لإحدى أكبر جامعات اسكتلندا

فلسطين اليوم

انتخب الجراح البريطاني من أصول فلسطينية، غسان أبو ستة، رئيسا جديدا لجامعة غلاسكو، إحدى أكبر جامعات اسكتلندا من حيث عدد الطلبة وواحدة من أقدم جامعات بريطانيا.

وحصل الطبيب الفلسطيني، المتخصص في علم الجراحة والتجميل، على 4172 صوتا بنسبة بلغت 80 بالمئة من الأصوات، ليتمكن بذلك من شغل منصب رئيس الجامعة لثلاث سنوات، حسب موقع "العرب في بريطانيا".

ويأتي أبو ستة، الذي عمل جرّاحا في مناطق النزاعات والحروب مثل العراق وسوريا وسوريا، بخبرة ثرية ورؤية مستقبلية إلى منصب الرئاسة، ويتطلع إلى تعزيز التعليم والابتكار والتمثيل الشامل داخل الجامعة.

وقال الجراح المعروف، الذي درس في الجامعة ذاتها، في تصريح سابق لصحيفة "هيرالد"، إن "جلاسكو التي عرفتها هي مدينة أممية، كان شعبها دائما في المقدمة، ليس ضد حركة الفصل العنصري فقط، بل في التضامن مع حقوق الجميع".

يشار إلى أن الطبيب البريطاني عمل بقطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي الوحشي لمدة 43 يوما في مستشفى الشفاء والمستشفى الأهلي المعمداني، وشهد بنفسه على المجازر الإسرائيلي المروعة بحق الشعب الفلسطيني، عبر الاستهدافات المباشرة للمراكز الصحية.