استشهاد الصحفية علا لبد في رفح

فلسطين اليوم

استشهدت مساء الثلاثاء، صحفية فلسطينية من قطاع غزة عقب قصف الاحتلال لمنزل نزحت إليه رفقة عائلتها في مدينة رفح جنوبا، ما يرفع عدد شهداء الإعلام الفلسطيني إلى 137 شهيدًا.

وقالت مصادر محلية، إن الصحفية علا عبد المنعم لُبّد، ارتقت شهيدة برفقة زوجها وأطفالها بعد قصف الاحتلال منزلاً نزحوا إليه في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أعلن ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 136 صحفياً منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.