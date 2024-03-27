الجماعة الإسلامية تطالب بمحاسبة الاحتلال على مجزرة الهبارية جنوب لبنان

فلسطين اليوم

استنكرت الجماعة الإسلامية في لبنان، العدوان الإسرائيلي الذي استهدف فجر اليوم الأربعاء مركزاً إسعافياً لجمعية الإسعاف اللبنانية في بلدة الهبارية جنوبي لبنان.

وأشارت الجماعة في بيان، اليوم الأربعاء، أنّ الاستهداف أدى إلى ارتقاء سبعة شهداء من المسعفين الذين كانوا يناوبون في المركز.

وذكرت أنّ المسعفين التابعين للجمعية، كانوا يقومون بواجبهم الإنساني في تقديم المساعدات الصحيّة لأهالي منطقة العرقوب.

وتابعت الجماعة:" نضع هذه الجريمة النكراء بعهدة المؤسسات الانسانية والحقوقية والأممية والعربية، ونطالب بإدانة مرتكبها ومحاسبته عليها كجريمة حرب".

كما طالبت الدولة اللبنانية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على هذه المجزرة، وتحميله كامل المسؤولية عنها.