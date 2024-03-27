الاحتلال يواصل محاصرة مجمع الشفاء ومحيطه لليوم الـ 10على التوالي

فلسطين اليوم

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها داخل مجمع الشفاء الطبي ومحيطه غربي مدينة غزة لليوم العاشر على التوالي، حيث تنفذ عمليات إعدام ميدانية وتنكيل وتعذيب، واعتقالات واسعة بحق المواطنين والمحاصرين من النازحين والمرضى والطواقم الطبية، وسط انفجارات وقصف عنيف بين الفينة والأخرى.

وأحرق جيش الاحتلال عددًا من المنازل في محيط مجمع الشفاء، لافتًا إلى وقوع اشتباكات وقصف مدفعي إسرائيلي في محيط المجمع.

وأصيب عدد من المواطنين بجروح مختلفة، جراء قصف الاحتلال منزلاً قرب مسجد السوسي بمخيم الشاطئ في مدينة غزة.

وتفرض قوات الاحتلال حصارًا مشددًا على مجمع الشفاء، وتمنع إدخال الطعام والمياه للمحاصرين داخله، والذين بات الموت يتهددهم كل لحظة، خاصة بعد استشهاد عدد من الجرحى المحاصرين.

ويعاني المحاصرون ظروفًا إنسانية وصحية مأساوية للغاية، وسط مناشدات متواصلة للصليب الأحمر والمنظمات الدولية بضرورة التدخل العاجل لإنقاذهم فورًا، لكن دون جدوى.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات عسكرية متواصلة في مستشفيات القطاع ومراكزه الصحية، عبر اقتحامات واعتقالات للكوادر والنازحين داخل هذه المراكز وتدمير وحداتها ومعداتها الصحية.