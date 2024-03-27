البنتاغون: "إسرائيل" ستشارك في تأمين الميناء المؤقت بغزة

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن "إسرائيل" ستلعب دورا في ضمان أمن الميناء المؤقت المقترح لتقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وفي مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، أفادت سابرينا سينغ -مساعدة المتحدث باسم البنتاغون- بأن الممر البحري لتقديم المساعدات إلى غزة كان أحد القضايا التي ناقشها وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت في واشنطن.

وأضافت أن الجهود المتعلقة بإقامة الميناء المؤقت مستمرة.

كما ذكرت أن الولايات المتحدة ستوزع المساعدات من خلال شركائها والمنظمات غير الحكومية في المنطقة، مشيرة إلى عدم توفر مزيد من المعلومات بشأن تفاصيل هذه المرحلة.

وقالت المتحدثة إنه منذ بداية مارس/آذار الجاري، تم إسقاط أكثر من 8 أطنان من المواد الغذائية إلى غزة عبر 17 عملية إسقاط جوي.

وخلال خطاب "حالة الاتحاد" في الثامن من مارس/آذار الجاري، صرح الرئيس الأميركي جو بايدن بأنه أصدر تعليمات للجيش بإنشاء ميناء مؤقت بالقرب من سواحل غزة، مشيرا إلى أن مزيدا من المساعدات الإنسانية ستصل إلى غزة بحرا عبر هذا الميناء.