عشرات الشهداء والإصابات في سلسة غارات إسرائيلية على قطاع غزة

فلسطين اليوم

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي مجازره الدموية مخلفا عشرات الشهداء والإصابات غالبيتهم من النساء والأطفال في سلسلة غارات عنيفة ومتفرقة على قطاع غزة، لليوم الـ173 من العدوان.

واستشهد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين قرب معبر المنطار التجاري "كارني" شرق مدينة غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا في حي الدرج بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد مواطنين، وإصابة آخرين بجروح.

وأصيب عدد من المواطنين بجروح مختلفة، جراء قصف الاحتلال منزلا قرب مسجد السوسي بمخيم الشاطئ في مدينة غزة.

وشمال قطاع غزة، استشهد مواطن وأصيب آخرين بجروح، جراء قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات شرق بيت حانون.

واستشهد أحد المواطنين، وأصيب آخرون بجروح، في قصف مدفعي على مدينة الأمل للأسرى المحررين غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 32414 شهيدا و74787 إصابة، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.