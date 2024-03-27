قتيل في "كريات شمونة" بصواريخ المقاومة الإسلامية في لبنان

فلسطين اليوم

أعلنت وسائل إعلام عبرية مقتل مستوطن وإصابة آخرين في استهداف مباشر لمنصع في مستوطنة كريات شمونة بصواريخ أطلقت من لبنان.

من جهته، قال رئيس السلطة المحلية في المستوطنة إنّ "صفارات الإنذار أطلقت 5 مرات وأُطلق 30 صاروخاً من لبنان، معظمهم سقطوا في كريات شمونة وأصابوا بشكل مباشر منازل ومصانع وسيارات".

وتابع "هُوجمنا بعشرات الصواريخ ومن الخطر الوجود هنا ولو لدقيقة ولذلك طلبت من الجيش إغلاق كريات شمونة بالقوة"، متوجهاً إلى الإسرائيليين هناك بحثّهم على البقاء في الأماكن المحصّنة لأنّ "الحدث لم ينتهِ بعد وهناك خشية من إطلاق إضافي للصواريخ".

بدورها أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، صباح اليوم الأربعاء، استهدافها مستوطنة "كريات شمونة" وقيادة "اللواء ‌‏769" في "جيش" الاحتلال الإسرائيلي في المستوطنة شمالي فلسطين المحتلة.

وشدّدت المقاومة على أنّ هذه العملية التي نفذتها بعشرات الصواريخ، جاءت رداً على ‏المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في الهبارية جنوبي لبنان، إلى جانب دعم الشعب الفلسطيني الصامد في غزّة ومقاومته.