ردا على مجزرة "الهبارية"

قتيل في "كريات شمونة" بصواريخ المقاومة الإسلامية في لبنان

الساعة 09:45 ص|27 مارس 2024

فلسطين اليوم

أعلنت وسائل إعلام عبرية  مقتل مستوطن وإصابة  آخرين في استهداف مباشر لمنصع في مستوطنة كريات شمونة بصواريخ أطلقت من لبنان.

من جهته، قال رئيس السلطة المحلية في المستوطنة إنّ "صفارات الإنذار أطلقت 5 مرات وأُطلق 30 صاروخاً من لبنان، معظمهم سقطوا في كريات شمونة وأصابوا بشكل مباشر منازل ومصانع وسيارات". 

وتابع "هُوجمنا بعشرات الصواريخ ومن الخطر الوجود هنا ولو لدقيقة ولذلك طلبت من الجيش إغلاق كريات شمونة بالقوة"، متوجهاً إلى الإسرائيليين هناك بحثّهم على البقاء في الأماكن المحصّنة لأنّ "الحدث لم ينتهِ بعد وهناك خشية من إطلاق إضافي للصواريخ". 

بدورها أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، صباح اليوم الأربعاء، استهدافها مستوطنة "كريات شمونة" وقيادة "اللواء ‌‏769" في "جيش" الاحتلال الإسرائيلي في المستوطنة شمالي فلسطين المحتلة. 

وشدّدت المقاومة على أنّ هذه العملية التي نفذتها بعشرات الصواريخ، جاءت رداً على ‏المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في الهبارية جنوبي لبنان، إلى جانب دعم الشعب الفلسطيني الصامد في غزّة ومقاومته. 