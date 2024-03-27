المقاومة العراقية تستهدف موقعين عسكريين إسرائيليين في فلسطين المحتلة

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، استهداف موقعين عسكريين إسرائيليين بالطيران المسيّر، مؤكدة مواصلة تصعيد عملياتها ضد الاحتلال الإسرائيلي.

واستهدفت المقاومة العراقية، فجر اليوم الأربعاء، موقع "سبير" العسكري التابع للاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالطيران المسيّر.

وأيضاً، أعلنت أنّها استهدفت مساء الثلاثاء قاعدة "عوبدا" الجوية الإسرائيلية (المنطقة الجنوبية) في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالطيران المسيّر.

وأكّد، بيانان للمقاومة العراقية، أنّ الاستهدافين جاءا "استمراراً في نهج المقاومة ونصرةً لأهالي قطاع غزّة، ورداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ".