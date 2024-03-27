شهداء في عدوان للاحتلال الإسرائيلي على جنين

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتقاء 3 شهداء وتسجيل 7 إصابات في حصيلة عدوان الاحتلال على جنين بالضفة الغربية.

واستشهد، فجر الأربعاء، الشاب أيمن عزوقة برصاص قوات الاحتلال خلال اشتباكات ومواجهات اندلعت في جنين في الضفة الغربية في إثر اقتحامها من الاحتلال الإسرائيلي، منتصف ليل الثلاثاء فجر الأربعاء.

ونقل الشاب الشهيد على يد طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني من حي المراح وهو يُعاني من جراحٍ خطيرة جداً في إثر إصابته بالرصاص الحي في الصدر والفخذ.

ومنعت قوات الاحتلال الاقتراب من الشهيد أيمن عزوقة الذي أصابته بالرصاص في حي المراح وتركته ينزف".

واشتبك مقاومون مع قناصة الاحتلال المنتشرين في حي جبل أبو ظهير المطل على مناطق واسعة من جنين ومخيمها".

ووقعت مواجهات واشتباكات وُصفت بالعنيفة في حي المراح بجانب سوبر ماركت المدينة في جنين، إذ استولى جنود الاحتلال على كاميرات المراقبة في الحي ونفذوا اعتداء على الفلسطينيين.

وأشارت مصادر محلية إلى أنّ اشتباكاتٍ عنيفة وقعت في قباطية جنوبي جنين، وإطلاق نار كثيف من قبل مقاومين استهدف قناصة الاحتلال عند أطراف المخيم.

وأضافت أنّ مقاومين اشتبكوا مع قوات الاحتلال في حي الجابريات في جنين، وكذلك، اشتبكوا مع قوات الاحتلال عند شارع نابلس جنوبي جنين.

وقامت جرافات الاحتلال الإسرائيلي بتدمير الشوارع في حي الجابريات في جنين، وكذلك قاموا بتخريب شبكات المياه، وبتفجير سيارات الفلسطينيين.