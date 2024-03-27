إصابة 4 شبان برصاص الاحتلال بينها خطيرة في قباطية

فلسطين اليوم

أصيب 4 شبان بالرصاص، بعد منتصف الليلة، بينها إصابة خطيرة، في بلدة قباطية جنوب جنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، البلدة وسط اندلاع مواجهات، وتدمير للبنية التحتية.

وأفاد الهلال الأحمر، بإصابة 4 مواطنين برصاص الاحتلال الحي، بينها إصابة خطيرة بالصدر لشاب (24 عاماً) خلال مواجهات في بلدة قباطية وجرى نقلهم للمستشفى.

وذكرت مصادر أمنية، أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة قباطية وسط اندلاع مواجهات.

ونفذت قوات الاحتلال عملية تدمير ممنهجة للبنية التحتية، وخاصة بالقرب من منطقة "الحسبة".