7 شهداء في غارة إسرائيلية على بلدة الهبارية جنوبي لبنان

فلسطين اليوم

استشهد 7 مواطنين وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت الجمعية الطبية الإسلامية في بلدة الهبارية جنوبي لبنان.

وفي وقتٍ سابق من فجر الأربعاء، أغارت طائرات الاحتلال الإسرائيلي بعددٍ من الصواريخ على مركز الجمعية الطبية الإسلامية في بلدة الهبارية جنوبي لبنان.

وقال جهاز الطوارئ والإغاثة في جمعية الإسعاف اللبنانية إنّ هذا الاستهداف يُعدّ جريمةً نكراء بكلّ المعايير وانتهاك للقوانين الدولية محملاً الجهة المنفذة كامل المسؤولية.

وطالبت الجمعية السلطات اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة المجرمين أمام المحاكم الدولية.