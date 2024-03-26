القوات المسلحة اليمنية: تنفيذ 6 عمليات استهدفت سفن ومدمرات اميركية

فلسطين اليوم

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ 6 عمليات عسكرية خلال الـ72 ساعة الماضية شملت استهداف أم الرشراش جنوب فلسطين المحتلة، وسفن ومدمرات أمريكية وبريطانية وسفينة كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وفي بيان متلفز أوضح الناطق باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أنه انتصارا لفلسطين وتدشينا للعام العاشر من الصمود في مواجهة العدوان نفذت قواتنا 6 عمليات خلال الأيام الـ3 الماضية بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وبيَّن ابو سريع أن القوات البحرية والقوة الصاروخية نفذتا 4 عمليات مشتركة على 4 سفن أمريكية وبريطانية في خليج عدن والبحر الأحمر.

وأشار إلى أن السفن المستهدفة هي السفينتين الأمريكيتين "MAERSK SARATOGA" و"APL DETROIT" في خليج عدن والبحر الأحمر، والسفينة البريطانية "HUANG PU" في البحر الأحمر والسفينة "PRETTY LADY" أثناء اتجاهها إلى موانئ فلسطين المحتلة.

ولفتت القوات المسلحة إلى أن سلاح الجو المسير نفذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر.

فيما قصفت القوة الصاروخية لدى القوات المسلحة اليمنية أهدافا "إسرائيلية" في أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة.

وأكد متحدث القوات المسلحة أن العمليات العسكرية اليمنية حققت أهدافها بنجاح ـ بعون الله تعالى.

وأهدت القوات المسلحة اليمنية عملياتها للمجاهدين في غزة، مؤكدة استمرارها في ضرب كافة الأهداف المعادية، وكذلك استمرار قرار منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى الموانئ المحتلة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.