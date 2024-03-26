أونروا: ما لدينا من أموال لا يكفي لتشغيل عملياتنا حتى نهاية مايو

فلسطين اليوم

اعتبر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) فيليب لازاريني أن قرار إسرائيل منع مرور قوافل الوكالة إلى شمال غزة يهدف إلى منع الأشخاص المعرضين للموت من النجاة.

وأكد لازاريني أن لديهم أموالا كافية لتشغيل عملياتها حتى نهاية مايو/أيار المقبل فقط، وذلك في ظل تراجع تمويل الوكالة إثر تجميد عدد من المانحين مساهماتهم إثر الاتهامات الإسرائيلية بتورط عدد من موظفي الأونروا في عملية طوفان الأقصى.