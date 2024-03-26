وقفة رمزية أمام الأمم المتحدة لوقف الانتهاكات بحق الصحفيين في غزة

فلسطين اليوم

نظم عدد من الحقوقيين الدوليين وقفة رمزية أمام مبنى الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، طالبوا خلالها بوقف الاعتداءاتالإسرائيلية على الصحفيين في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

ورفع المشاركون في الوقفة صور الصحفيين الشهداء حمزة الدحدوح وسامر أبو دقة وشيرين أبو عاقلة، إضافة إلى صور مراسل الجزيرةوائل الدحدوح الذي أصيب وفقد زوجته وبعض أولاده، وأيضا صور الصحفي المصاب إسماعيل أبو عمر.

وقال المشاركون إنهم يريدون وضع حد لما يتعرض له الصحفيون في غزة، مشيرين إلى استشهاد 136 صحفيا "وهو أعلى عدد لصحفيينقتلوا على الإطلاق في فترة قصيرة كهذه في أي نزاع في التاريخ الحديث".

وفي ندوة لحماية الصحفيين خلال النزاعات داخل الأمم المتحدة نادى المشاركون بضرورة محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحقالصحفيين.

واعتبر المشاركون في الندوة أن حالة الإفلات من العقاب "ساهمت في تعزيز هذه الانتهاكات"، وقالت إحدى المشاركات إن المحاسبة أمرضروري لأن قتل "إسرائيل" للصحفيين ليس أمرا جديدا.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، قد أعلن في وقت سابق عن ارتفاع حصيلة الشهداء من الصحفيين إلى 136 منذ 7 تشرينالأول/ أكتوبر الماضي.