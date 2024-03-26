عرّابة الاستيطان تروّج لإبادة فلسطينيي غزة من أجل إقامة مستوطنات

فلسطين اليوم

عاد المستوطنون اليهود، للترويج من أجل احتلال قطاع غزة، وإنشاء مستوطنات فيه، بعد ظهور عرابة الحركة الاستيطانية للاحتلال، دانييلاويز، 78 عاما، والتي تقول إن لديها قائمة بـ500 عائلة مستعدة حالا للانتقال إلى غزة.

وقالت: "لدي أصدقاء في تل أبيب" و"يقولون لا تنسي أن تحتفظي لنا بقطعة قرب الساحل في غزة" و"لأنه ساحل جميل جدا جدا وبرمالذهبية". وتقول لهم إن المناطق على الساحل كلها محجوزة. وتدير ويز، منظمة متطرفة اسمها "ناتشالا" أو "الوطن" والتي تقوم ولعقود بدعمالاستيطان اليهودي في الضفة الغربية والقدس الشرقية وعلى الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في عام 1967.

وتعلق غيرين بأن الكثير من المستوطنين احتفظوا بحلم أو الحلم البعيد المنال للعودة إلى غزة التي انسحبت منها إسرائيل في عام 2005،حيث فككت المستوطنات وأجلى الجيش حوالي 9,000 مستوطن من هناك. وقد شهدت غيرين عملية الإجلاء في حينه، حيث شعر الكثيرونمنهم بأن الدولة الإسرائيلية خانتهم.

وقدمت ويز لغيرين خارطة للضفة الغربية عليها نقاط زهرية. وهي نقاط منتشرة على كل الخريطة وتبتلع أراضي الفلسطينيين وحلمهم ببناءدولتهم. وهناك حوالي 700,000 مستوطن يعيشون فيها والعدد في زيادة. وتعتبر غالبية المجتمع الدولي الاستيطان على الأراضيالفلسطينية مخالفا للقانون الدولي، وهو ما ترفضه إسرائيل.

ولا تنكر ويز التي تعيش في مستوطنة كدوميم في الضفة الغربية اتهامات التطهير العرقي. وتقوم رؤيتها لغزة الآن التي يعيش فيها 2.3 مليون نسمة يعانون من الجوع بسبب الحصار الإسرائيلي على أن تكون يهودية.

وقالت إن "العرب الغزيين لن يبقوا في قطاع غزة" و"من سيبقى؟ اليهود". وتزعم أن الفلسطينيين في غزة يريدون مغادرتها ويجب على بقيةالدول استقبالهم، مع أنها في المقابلة الطويلة لم تشر إلا نادرا إلى اسم الفلسطينيين.

وقالت إن "العالم واسع... أفريقيا كبيرة، كندا كبيرة وسيستوعب العالم سكان غزة. وكيف سنفعل هذا؟ سنشجع الفلسطينيين في غزة،وسنساعد الناس الطيبين منهم، ولا أقول إجبارهم، ولكني أقول مساعدتهم لأنهم يريدون الخروج".

وتعلق غيرين بأنه لا توجد أدلة عن رغبة الفلسطينيين في مغادرة وطنهم مع أن هناك البعض يريد الخروج مؤقتا بسبب الحرب.

وتتحكم إسرائيل ومصر بالحدود والمعابر ولم تعرض ولا أي دولة اللجوء على أهل غزة. وعندما علقت الكاتبة مخاطبة الزعيمة الاستيطانية بأنما تتحدث عنه هو تطهير عرقي، فإنها لم تنكر قائلة: "تطلقين عليه تطهيرا عرقيا ولكنني أكرر: العرب لا يريدون، العرب العاديون لا يريدونالعيش في غزة. ولو أردت تسميته بالتطهير العرقي، ولو أردت تسميته بالفصل العنصري، فاختاري تعريفك وأنا أختار الطريقة لحمايةإسرائيل".

وبعد أيام سوقت دانييلا ويز فكرة الاستيطان في حفلة نظمها مستوطن آخر في غرفة المعيشة بمنزلها وقدم الكعك والبشار. واستعرضت عبرجهاز عرض الخريطة الجديدة لغزة ووزعت في المناسبة ملصقات "عودوا إلى غزة".

وتقول: "يسألني الناس عن فرصة حدوث هذا؟" وتجيب: "ماذا كانت الفرص عندما جئت إلى هذه الجبال السوداء وحولتها إلى جنة؟" كماتزعم. وبدا العدد القليل من الحاضرين مقتنعا، وقالت سارة مانيلا: "أريد الذهاب حالا" و"عندما يتصلون بي فسأذهب إلى غوش قطيف"،المستوطنة السابقة في غزة.

وماذا عن الناس الذين يسكنون هناك؟ أجابت: "المنطقة فارغة الآن" و"لا تحتاج للتفكير في أي مكان ستقيم فيه المستوطنة وكل ما تحتاجههو العودة وبناء مستوطنة جديدة". وتعلق غيرين بأن غزة ليست فارغة من سكانها لكن تم تدمير معظم مبانيها في الحرب التي مضى عليهاستة أشهر، ووصفها منسق الشؤون الإنسانية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل بأنها "أكبر مقبرة مفتوحة" في العالم.

وقابلت غيرين، يهودا شيمون، الذي يقيم في كتلة استيطانية اسمها "هافات غيلعاد" أو "غيلعاد" قرب مدينة نابلس في الضفة الغربية. وتحيط بالمستوطنة قرى فلسطينية ولا اتصال معها كما يقول.

وعاش شيمون في غزة سابقا وزعم أن العودة إليها أمر رباني و"يجب علينا العودة، وهي جزء من منطقة إسرائيل" و"هذه الأرض التيأعطانا إياها الرب، ولا يمكنك العودة إلى الرب وتقول له: حسنا أعطيتني وأعطي للآخرين، لا، أعتقد أننا سنعود في النهاية إلى غزة".

وقال بشأن مصير الفلسطينيين: "لديهم 52 دولة أخرى في العالم للذهاب إليها"، وحدد 52 دولة إسلامية وقال إن "غزة الجديدة ستكون تلأبيب أخرى". وتعلق غيرين بأن كتلا استيطانية مثل "غيلعاد شيمون" تتزايد وتأكل المناطق الفلسطينية وتفاقم التوتر. وقالت: "لدي أصدقاءفي تل أبيب" و"يقولون لا تنسي أن تحتفظي لنا بقطعة قرب الساحل في غزة" و"لأنه ساحل جميل جدا جدا وبرمال ذهبية". وتقول لهم إنالمناطق على الساحل كلها محجوزة. وتدير ويز، منظمة متطرفة اسمها "ناتشالا" أو "الوطن" والتي تقوم ولعقود في دعم الاستيطاناليهودي في الضفة الغربية والقدس الشرقية وعلى الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام 1967.

وتعلق غيرين بأن الكثير من المستوطنين احتفظوا بحلم أو الحلم البعيد المنال للعودة إلى غزة التي انسحبت منها إسرائيل في عام 2005،حيث فككت المستوطنات وأجلى الجيش حوالي 9,000 مستوطنا من هناك. وقد شهدت غيرين عملية الإجلاء في حينه، حيث شعر الكثيرونمنهم بأن الدولة الإسرائيلية خانتهم.

وقدمت ويز لغيرين خارطة للضفة الغربية عليها نقاط زهرية. وهي نقاط منتشرة على كل الخريطة وتبتلع أراضي الفلسطينيين وحلمهم ببناءدولتهم. وهناك حوالي 700,000 مستوطن يعيشون فيها والعدد في زيادة. وتعتبر غالبية المجتمع الدولي الإستيطان على الأراضيالفلسطينية مخالف للقانون الدولي، وهو ما ترفضه إسرائيل.

ولا تنكر ويز التي تعيش في مستوطنة كدوميم في الضفة الغربية اتهامات التطهير العرقي. وتقوم رؤيتها لغزة الآن التي يعيش فيها 2.3 مليون نسمة يعانون من الجوع بسبب الحصار الإسرائيلي على أن تكون يهودية.

وقالت إن "العرب الغزيين لن يبقوا في قطاع غزة" و"من سيبقى؟ اليهود". وتزعم أن الفلسطينيين في غزة يريدون مغادرتها ويجب على بقيةالدول استقبالهم، مع أنها في المقابلة الطويلة لم تشر إلا نادرا لاسم الفلسطينيين.

وقالت إن "العالم واسع"، "أفريقيا كبيرة، كندا كبيرة وسيستوعب العالم سكان غزة. وكيف سنفعل هذا؟ سنشجع الفلسطينيين في غزة،وسنساعد الناس الطيبين منهم، ولا أقول إجبارهم، ولكني أقول مساعدتهم لأنهم يريدون الخروج".